إحياء الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي

انطلقت بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي بحضور رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن أول محمد الحداد، وعدد من الوزراء ورؤساء الأركانات للأسلحة وأمراء الكليات والأكاديميات والمدارس وضباط الجيش.

وبدأ الاحتفال باستعراض لحملة الرايات تلاه كراديس من طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوية وحرس الحدود ومن عدد من المناطق العسكرية.

كما شارك في الاستعراض قوات من جهاز حرس المنشآت النفطية ومن هيئة التنظيم والإدارة وهيئة الإمداد والتموين والإسناد الإداري وإدارة التدريب برئاسة الأركان وإدارة المخابرات، ومن سلاح الهندسة العسكرية، والأسلحة والذخيرة، والآليات العسكرية، وإدارة الحرب الإلكترونية، والوقاية الكيماوية، وعدد من كتائب المشاة، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى سلاح الجو الليبي.