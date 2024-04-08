إحياء العملية السياسية.. محور لقاء «باتيلي» بالسفير الفرنسي

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأحد، بمقر البعثة في طرابلس، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.



ويأتي اللقاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود، بحسب ما أفادت الصحفة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك.

وقال باتيلي إنه تم خلال اللقاء التطرق “للوضع في الدول المجاورة وتأثيراته المحتملة على ليبيا.

وأوضح المبعوث الأممي أنه شدد “على أهمية أن يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة لتجنب المزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية.

وأضاف باتيلي أنه أكد كذلك “على الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين”.