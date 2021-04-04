أُقيم اليوم الأحد، بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بمنطقة جنزور، حفل إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام والمتفجرات تحت شعار “مثابرة. شراكة. تقدم” برعاية هيئة السلامة الوطنية وإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، بحضور وزير الداخلية عميد خالد مازن.

وحضر الحفل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف، وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وعدد من ضباط الوزارة، وعدد من منتسبي هيئة السلامة الوطنية، وبمشاركة الفرقة الموسيقية وطابور الشرف.

وتخلل الحفل ندوة علمية تم خلالها استعراض خلالها العديد من النقاط المهمة للتوعية من مخاطر الألغام والمتفجرات وما ينجم عنها من أضرار في الأرواح والممتلكات، وكذلك عرض موجز للتعريف بنشاطات وأهداف هيئة السلامة الوطنية واستعراض نشاط إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات حول نزع الألغام ومخلفات الحرب والتخلص منها.

كما تجول الوزير داخل المعرض الذي أقيم على هامش هذه الاحتفالية لعرض مخلفات الحروب التي قامت هيئة السلامة بانتشالها، حيث استمع الوزير إلى شروح وافية من قِبل الفرق المختصة بنزع الألغام حول ما بذلوه من عمل لنزع والتخلص من هذه الألغام للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات.

وزير الداخلية يشارك في إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام والمتفجرات جنزور 4 أبريل 2021م بحضور السيد وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٤ أبريل ٢٠٢١