إحياء ليبيا.. نقطة تجمع «لافروف» مع «أغلو»

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ روسيا وتركيا تحاولان أن تجمع ليبيا وتحيي هذه الدولة بعد مافعله الناتو ولكن لا يرون سرعة في ذلك.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أغلو إنّه من الضروري الوصول إلى سلام واتفاق سياسي بين الليبيين وإعادة بناء المؤسسات الحكومية.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أنّهم يدعمون التجهيز لإجراء انتخابات عادلة وشفافة في ليبيا ودعم الحل السياسي فيها.

وتابع أوغلو أنّه في ليبيا هناك مجموعات مسلحة مختلفة، مشيرا إلى أنّهم وموسكو يدعمون أن تكون القوات العسكرية والشرطية تحت قيادة موحدة.