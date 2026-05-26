إحياء «يوم عرفة».. الحكومة الوطنية تنشر دعاءً بالمناسبة

نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية منشورًا بمناسبة يوم عرفة، تضمّن عبارة دينية جاء فيها: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

وجاء المنشور في إطار التفاعل مع مناسبة يوم عرفة، التي تُعد من أبرز الأيام الدينية لدى المسلمين، حيث يحرص العديد من المسؤولين والمؤسسات الرسمية على إحياء هذه المناسبة بنشر عبارات دعاء وتهنئة.

وتداولت الحسابات الرسمية التابعة للمكتب الإعلامي النص المنشور، مرفقًا بها وسم “#يوم_عرفة”، في إشارة إلى خصوصية هذا اليوم ومكانته الدينية لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ويوم عرفة يُعد من أعظم أيام السنة في التقويم الإسلامي، ويقف فيه الحجاج على جبل عرفات ضمن مناسك الحج، فيما يشهد العالم الإسلامي تفاعلًا واسعًا عبر الرسائل الدينية والدعوات والتهاني الرسمية والشعبية بهذه المناسبة.