إخراج فاغنر.. صحيفة إيطالية تكتب عن أولوية أمريكا في ليبيا وشمال إفريقيا

قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إنّ اجتماعات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مع القوى المحلية، تظهر أنّ القضية عادت إلى مركز جدول الأعمال الدولي.

وأوضحت الصحيفة أنّه من السهل تخمين ما هي أولوية الإدارة الأمريكية وهي اجتثاث مرتزقة فاغنر من قواعد برقة، وقطع شريان الحياة على على القوات الروسية التي تقاتل في دونباس ومواجهة التوسع المتزايد لمحاربي الكرملين في إفريقيا.

وتابعت الصحيفة أنه لتنفيذ الرغبة الأمريكية يجب أن يتفق جميع «أمراء الحرب» الليبيين، بدءًا حفتر وهي الذي استضافته وكالة المخابرات المركزية نفسها في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، على تنشئته كبديل للقذافي في ليبيا، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ غزو أوكرانيا قد أدى في الواقع إلى تغيير التوازن في منطقة المتوسط، وأنّ العلاقات بين القوى الإقليمية التي قامت في الماضي بتسوية حساباتها من خلال تحدي بعضها البعض في ليبيا قد تغيرت هي أيضاً.

وتابعت الصحيفة أنّ مصر وقطر لم تعدعدوتين، خفف السيسي التوترات مع أردوغان، تصالحت الإمارات العربية المتحدة مع تركيا، ولأول مرة، هناك وضع ملائم لدفع طرابلس وطبرق للجلوس على الطاولة ونزع سلاح بيادقهما.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لهذا السبب، بعد ما يزيد قليلاً عن 12 شهرًا من إلغاء الانتخابات في البلاد، نشهد الآن انتعاش الأمل ببناء مسار لانتخاب مجلس نيابي جديد وإنشاء مؤسسات مشتركة قادرة على تهدئة البلاد.