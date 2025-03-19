إخلاء سبيل مواطن ليبي من قبل السلطات التونسية

في إطار الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية لمتابعة قضية المواطن الليبي “وسيم عظيم محمد شكمة”، وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى طرابلسي، تم الإفراج عنه من قبل السلطات التونسية، وذلك بعد صدور حكم بحقه بسجنه لمدة خمس سنوات بسبب نقل مواد غذائية (الكسكسي).

وبناءً على تعليمات الوزير، “استلمت مديرية أمن منفذ رأس جدير البري وإدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، المواطن الليبي وسيم عظيم محمد شكمة عقب الإفراج عنه من قبل السلطات التونسية”.

ويأتي هذا التحرك “في ظل التواصل المستمر من قبل وزارة الداخلية مع السلطات التونسية لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، ومعالجة أوضاعهم القانونية وفق الأطر الدبلوماسية والأمنية المتبعة”.