إخلاء طرابلس من السلاح.. «باشاغا»: هذا يأتي بترتيبات أمنية بإشراف أممي

عين ليبيا | نُشر: السبت، 11 يونيو 2022 - 15:51 نُشر: السبت، 11 يونيو 2022 - 15:51
ليبيا
أرشيفية
"باشاغا": إخلاء طرابلس من السلاح يأتي بترتيبات أمنية بإشراف أممي

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّهم حريصون على حماية المدنيين في البلاد كافة. 

باشاغا وفي تغريدة عبر تويتر تعليقا على أحداث طرابلس ذكر أنّه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة.

وبيّن باشاغا أنّه لا يمكن الثقة في عصبة خارجة عن القانون منتحلة للصفة أن تضمن إجراء انتخابات وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين، بحسب وصفه.

وأردف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب «آثرنا السلام على القتال ومددنا أيدينا لكل الأطراف وحريصون على حماية المدنيين وأرواحهم صارت مهددة جراء الفوضى».

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