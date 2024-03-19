إخلاء مدرسة في زليتن بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه في بلدية زليتن مصطفى البحباح، إخلاء مدرسة العباس بن عبدالمطلب، بمنطقة المنطرحة بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

وأكد البحباح خلال اجتماع عقدته اللجنة مع مراقب التعليم في زليتن إسماعيل أهويدي، وأولياء أمور الطلبة، أن قرار الإخلاء جاء بناء على التقرير الهندسي من اللجنة المكلفة، مشيرًا إلى أنه “سيتم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى”.

ودعا البحباح وزارة التعليم والجهات المسؤولة، للإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للمدرسة، أو إنشاء مدرسة مكانها.

وأوضح البحباح أن “هذه المدرسة لم تشهد أي أعمال للصيانة منذ الثمانينيات، وارتفاع منسوب المياه زاد من تهالك وضعها، وأثر في أساسات المدرسة”.