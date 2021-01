إخلاء مركز للتسوق في نيويورك إثر الاشتباه بسيارة مفخخة

أخلت الشرطة الأمريكية مركز تسوق في منطقة كوينز بولاية نيويورك، وذلك بعد الاشتباه بسيارة مفخخة بعبوات غاز البروبان.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن الشرطة أخلت مركز كوينز بليس التجاري بعد أن تلقت مكالمة بشأن السيارة المشبوهة المتوقفة على طول شارع كوينز بوليفارد حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت نيويورك.

وقامت فرقة المتفجرات التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك بالتحقق من السيارة وأعلنت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

ووفقا لقناة “NBC” فإن المواطنين اتصلوا بالشرطة بعد رؤية علب صغيرة موجودة على المقعد الخلفي للسيارة والتي ظهر أن لوحت ترخصيها مسروقة.

وذكرت الشبكة أن العلب كان ملصقا عليها عبارة Black Lives Matter، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن السائق.

