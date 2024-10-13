إخلاء مزرعة في طرابلس بعد استيلاء غير قانوني دام 14 عاما

قامت إدارة إنفاذ القانون بإخلاء مزرعة في طريق المطار بطرابلس وتسليمها إلى مالكها الشرعي، كانت تحت سيطرة أفراد خارجين عن القانون لمدة 14 عاماً.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية المكلف وفي إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتمت عملية الإخلاء بمشاركة جهاز دعم المديريات ومركز الدعم والإسناد بهيئة السلامة الوطنية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحضر إلى مكتب النائب العام للتصرف فيه.