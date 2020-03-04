إخلاء مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات الجوية إلى مصراتة

إخلاء المطار من الموظفين ومسافري شركة طيران البراق بعد صعودهم للطائرة [ارشيف]

أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي إخلاء المطار بعد نقل كل الرحلات إلى مطار مصراته بسبب القصف في المنطقة مع تصاعد القتال في الأيام الأخيرة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية للمطار على موقع التواصل فيس بوك، تم إخلاء المطار من الموظفين ومسافري شركة طيران البراق بعد صعودهم للطائرة، والتي كانت آخر الرحلات المجدولة، بعد نقل كل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتباراً من الأربعاء.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى إغلاق مطار معيتيقة مرارا في الأيام الأخيرة، وتم تعليق الرحلات الجوية معظم أوقات يوم الثلاثاء.

وزاد إطلاق الصواريخ والقصف باتجاه المطار في أواخر الأسبوع الماضي، بعد تعثر جهود الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة في جنيف. وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته يوم الاثنين.

وتتهم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الإمارات ومصر بدعم قوات حفتر، التي تتهم بدورها تركيا بدعم الوفاق.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا يوم الأحد، إن حكومة الوفاق ستتحول قريبا من الدفاع إلى الهجوم من أجل إبعاد قوات حفتر عن العاصمة.

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