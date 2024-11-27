إخلاء 66 عقاراً مملوكاً للدولة في بلدية إجدابيا

كشف مكتب النائب العام عن “تصدي سلطات التحقيق في حادثة غزو عقارات مملوكة للدولة في بلدية إجدابيا”.

وأضاف المكتب أنه “بناءً على ذلك، تولت الإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ القرارات القاضية بإخلاء العقارات وإزالة آثار العدوان الناجم عن هذا الفعل غير القانوني”.

وأوضح المكتب، أنه “جرى إخلاء 66 عقارًا تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، حيث تمت عملية التسليم الفعلي لهذه العقارات إلى الجهات المعنية بالإدارة، بعد إزالة جميع مظاهر التعدي عليها”.

تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية اجدابيا؛ فتولى منسوبو الإدارة العامة للعمليات… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤