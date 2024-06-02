إخلاء 7 عقارات مخالفة في بن جواد

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، إخلاء سبعة عقارات في بلدية بن جواد، وذلك لمخالفتها قواعد التخطيط العمراني.

وحسب بيان النيابة العامة، نفذت عملية الإخلاء من قبل فرع جهاز الحرس البلدي – خليج السدرة، ومركز الشرطة الزراعية بن جواد، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وذكر المكتب أن مأموري الضبط القضائي بمساندة من لجنة إعادة تنظيم مدينة سرت قاموا بعمليات الإزالة، تنفيذا لقرارات النيابة بإخلاء “عقارات الدولة التي تعرضت للسيطرة غير القانونية عليها في بن جواد”.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الليبية للحفاظ على مُمتلكاتها وأملاكها العامة، وضمان تطبيق القانون، ومنع التعديات على الأراضي والعقارات.