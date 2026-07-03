إخماد حريق داخل مبنى تابع لـ«جهاز الأمن الداخلي»

أعلن مركز الدعم والإسناد التابع لـ هيئة السلامة الوطنية عن تلقيه بلاغا مساء يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 يفيد باندلاع حريق داخل مبنى يتبع جهاز الأمن الداخلي.

وأوضح المركز أن فرق الطوارئ والإطفاء تحركت بشكل فوري إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق.

وأضاف أن الفرق المختصة نجحت في إخماد الحريق بالكامل، مع تنفيذ إجراءات تأمين الموقع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة في محيط الحادث.

كما أعرب المركز عن شكره وتقديره للجهات والأقسام التي شاركت في عمليات الإطفاء والاستجابة السريعة، مشيرا إلى مشاركة عدة وحدات مختصة في التعامل مع الحادث.

وتأتي هذه الحوادث ضمن المهام اليومية لفرق الطوارئ التابعة لهيئة السلامة الوطنية، والتي تتولى الاستجابة السريعة لحوادث الحرائق داخل المرافق العامة والخاصة، بهدف تقليل الخسائر وضمان تأمين المواقع الحيوية.