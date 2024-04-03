إخماد حريق في مستودع الأوكسجين بمشفى المرج التخصصي

أخمدت الأجهزة المعنية حريقا نشب بمستودع أسطوانات الأكسجين في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المرج التخصصي، مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع ضحايا.

ونقلت صحيفة الأنباء الليبية عن مدير المركز الإعلامي مبروكة صالح قولها ” أن سبب الحريق، كان مصادفة من خلال أعمال صيانة “إزالة دهان”، وأصيب أحد العمالة الوافدة التابعين لشركة الصيانة، إصابات طفيفة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق خلال ساعة”.

ولم ينتج عن الحريق أي أضرار كبيرة في المبنى، ونقل بعض المرضى إلى أقسام أخرى في بشكل مؤقت.

وأشادت إدارة المستشفى بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني، وجميع الجهات التي ساهمت في إخماد الحريق.