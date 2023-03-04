إدارات مصرف ليبيا المركزي تعقد اجتماعاً مشتركاً

عقدت إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي اجتماعا مشتركا في تونس، تم خلاله تبادل وجهات النظر ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في أجواء إيجابية بين الطرفين.

وبحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي تعزيزاً للتعاون والاستمرار في عملية التوحيد بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد مزيدا من اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرات المصرف المركزي.

كما تم على هامش الاجتماع المشاركة الجماعية في ورشة عمل نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وفي 20 يناير 2022م، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، خلال لقاء جمعهما في تونس، عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة “ديلويت” للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وبحسب ما أفاد بيان للمصرف حينها، ستكون خارطة إعادة التوحيد ضمن 4 مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية.