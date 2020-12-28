إدارة أمن المنافذ تتفقد الوضع الأمني بميناء مصراتة

قام مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الدين الحريزي، بزيارة تفقدية إلى مدينة مصراتة.

وكان في استقباله عميد محمد الديلاوي مدير أمن منفذ ميناء مصراتة البحري، وعقيد طارق كعيبة مدير أمن منفذ ميناء الخمس البحري، ومدير عام ميناء المنطقة الحرة مهندس ايمن الدرويش.

وتفقد مدير الأمن الوضع الأمني داخل ميناء مصراتة وكذلك الاطلاع على سير العمل بهذا المرفق الحيوي والاقتصادي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

كما شملت الجولة زيارة للمنطقة الحرة، حيث عُقِد اجتماع مع مدير عام ميناء المنطقة الحرة ومدراء الإدارات بالمنطقة، نوقش خلاله عدد من المواضيع الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تُواجه سير العمل بالمنطقة.