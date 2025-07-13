«إدارة إنفاذ القانون» تبحث جاهزية الآليات وتطوير الأداء الميداني الأمني

ناقشت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، سبل تعزيز جاهزية الآليات وتحسين آليات العمل الميداني، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير الإدارة، بمشاركة مسؤولي قسم الآليات وعدد من السائقين.

وتركّز الاجتماع على تقييم الحالة الفنية للمركبات والآليات الأمنية، واستعراض التحديات الفنية التي تواجه فرق العمل، إلى جانب بحث احتياجات القسم من أعمال الصيانة وقطع الغيار الضرورية، بما يضمن استمرار تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية.

كما تم التطرق إلى آليات توزيع المركبات على الفرق والوحدات المختلفة، بما يضمن التغطية الشاملة للمناطق المستهدفة، ورفع القدرة على الاستجابة السريعة للمهام الطارئة.

وشدّد اللواء الخيتوني على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية واتباع التعليمات الفنية والتنظيمية، مؤكداً أهمية انضباط السائقين ودورهم المحوري في دعم الأداء الميداني للإدارة.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات الرامية إلى تحسين كفاءة قسم الآليات وتعزيز التنسيق بين السائقين والوحدات الأمنية، بما يعزز الجاهزية ويطوّر مستوى الاستجابة الأمنية على الأرض.