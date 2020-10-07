إدارة إنفاذ القانون تبحث رفع كفاءة منتسبيها

استقبل رئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مقدم عبد الحكيم صالح، اليوم الأربعاء، مندوبين عن شركة “روز باتنز” للاستشارات الأمنية والفنية.

وأوضحت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنا اللقاء الذي عُقِد بمقر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، ناقش البرنامج التدريبي لمنتسبي الإدارة، والبدء الفعلي في العملية التدريبية للرفع من كفاءة ومنتسبي الإدارة في عديد من المجالات الأمنية في مكافحة الشغب والمداهمات وفك أسر الرهائن، بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم الإدارة.

يأتي ذلك في حين، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، الهيكلية الجديدة وتطوير وتدريب تيارات ومنتسبي الوزارة مع مندوبين من شركة “روز باتنز” الإنجليزية للإستشارات الأمنية والفنية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، آلية عمل وزارة الداخلية بمختلف مصالحها وإداراتها وأقسامها.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الانتهاء من مرحلة التقييم الأولى بين الوزارة والشركة.

وفي يناير الماضي، وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وشركة “روز باتنز” للاستشارات البريطانية، اتفاق مبدئي للتعاون بين الوزارة والشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاتفاق المبدئي يشمل عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الإستراتيجي.