«إدارة إنفاذ القانون» تبدأ خطة تأمين الانتخابات البلدية في «طرابلس الكبرى»

أطلقت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، فجر اليوم السبت، خطة تأمين شاملة لتأمين العملية الانتخابية داخل نطاق طرابلس الكبرى، مع انطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وباشرت الإدارة تسيير دوريات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من الصباح، شملت مختلف مناطق العاصمة، لضمان حماية مراكز الاقتراع الموزعة على نطاق واسع.

وتتضمن الخطة الأمنية تعزيز التواجد الميداني حول المراكز الانتخابية، وتكثيف نقاط التمركز، إلى جانب تسيير دوريات راجلة ومتحركة، بما يضمن حماية الناخبين والعاملين في العملية الانتخابية، وضمان انسياب سير الاستحقاق الديمقراطي دون أي خروقات أمنية.