 «إنفاذ القانون» تسلّم مقر شركة «النجوم الثلاث» وتزيل التعديات

نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين، تعليمات نيابة شرق طرابلس الابتدائية بتسليم مقر شركة النجوم الثلاث للمقاولات العامة والاستثمار العقاري الكائن في محلة المجد بسوق الجمعة إلى مستأجر العقار، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت الفرق المختصة بإزالة العبارات المكتوبة على جدران العقار واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار القضائي وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي تجاوزات.

وأكدت الإدارة استمرارها في أداء مهامها وفق تعليمات النيابات العامة، بهدف ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية.