ضبط مواد وسلع معدة للتهريب عبر «رأس إجدير»

في إطار جهود إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لتأمين منفذ رأس إجدير البري، حيث ضبطت الدوريات اليوم السبت، عدد من المركبات التي تحتوي علي مواد وسلع معدة للتهريب.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وأصحاب المركبات، وتمت إحالتهم الي مركز شرطة راس جدير من حيث الاختصاص .

وتؤكد الإدارة على استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة جميع أشكال التهريب، حفاظًا على مقدرات الوطن والمواطن، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يهدد أمن الوطن واستقراره.