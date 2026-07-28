إجراء قضائي في بن عاشور.. السلطات تغلق منزلاً وتُحيل الملف للنيابة

أغلقت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية منزلًا في منطقة بن عاشور بالعاصمة الليبية طرابلس، تنفيذًا لأمر صادر عن مكتب النائب العام، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات الجارية بشأن الواقعة محل البلاغ.

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إن تنفيذ الإجراء جرى يوم الاثنين 27 يوليو 2026، بناءً على شكوى مقدمة بشأن القضية، موضحةً أن إغلاق المنزل جاء ضمن التدابير القانونية المتخذة لضمان سير الإجراءات والتحقيقات وفق الأطر المعمول بها.

وأكدت الإدارة أن دوريات إنفاذ القانون استكملت الإجراءات القانونية اللازمة، كما أحالت محضر الاستدلال وجميع الأوراق المتعلقة بالقضية إلى مكتب النائب العام، لاستكمال التحقيق والتصرف وفق الاختصاصات القانونية.

وأوضحت الإدارة أن الملف لا يزال ضمن مراحل التحقيق، وأن الجهات المختصة تواصل متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والإجراءات النافذة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مهام إدارة إنفاذ القانون في تنفيذ الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، واتخاذ التدابير التي تضمن الحفاظ على سير التحقيقات والتعامل مع القضايا وفق الإجراءات القانونية.

هذا وتتولى إدارة إنفاذ القانون في ليبيا تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالأوامر القضائية، بما يشمل ضبط الإجراءات المرتبطة بالقضايا قيد التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القرارات القضائية والحفاظ على سلامة التحقيقات.