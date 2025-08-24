«إدارة إنفاذ القانون» تواصل انتشارها الأمني داخل طرابلس لتعزيز الاستقرار

تواصل إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، تنفيذ دورياتها وانتشارها الأمني المكثف داخل العاصمة طرابلس، بما يشمل مناطق خطوط التماس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والمجاهرة به.

ويأتي هذا التحرك الأمني ضمن خطة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على حالة الاستقرار داخل المدينة، بما يساهم في طمأنة المواطنين ودعم سيادة القانون.

وأكدت الإدارة استمرار دورياتها وفق خطة أمنية ممنهجة، تسعى إلى التصدي لأي مظاهر خارجة عن القانون، وضمان أمن العاصمة وسلامة سكانها.