إدارة التعليم الأساسي تستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت إدارة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الاجتماع الأول بمديري مكاتب شؤون التعليم الأساسي بمراقبات التربية والتعليم على مستوى البلاد.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووكيلي الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، وشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير إدارة التعليم الأساسي حسن أبو غالية، ومدير عام مركز التدريب وتطوير التعليم محمد غومة، ومديري مكاتب التعليم الأساسي على مستوى ليبيا.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024 – 2025م، ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل مكاتب التعليم الأساسي، إضافة إلى وضع خطة لعمل مكاتب التعليم الأساسي تشمل رؤية وتطلعات الإدارة.

وفي كلمه له خلال الاجتماع، أشاد المقريف بدور مكاتب التعليم الأساسي في إنجاح العملية التعليمية والنهوض بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوزير على بذل الوزارة قصارى جهودها، واستعداداتها لانطلاق عام دراسي جديد خال من العراقيل تحت شعار “عام الجودة والتميز”.