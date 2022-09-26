إدارة الدعم المركزي تُتابع تنفيذ الخطط والترتيبات الأمنية

عُقِد اليوم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس، اجتماع برئاسة مدير عام الإدارة لواء محمد فتح الله، وبحضور رؤساء المكاتب والاقسام بالإدارة.

ونوقش خلال الاجتماع سير عمل واختصاصات مكاتب وأقسام الإدارة المختلفة والمهام المنجزة، وكذاك معالجة العراقيل التي تواجه سير عمل مُنتسبي فروع ومكاتب الإدارة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق التام مع وحدات الشؤون الإدارية والمالية بتلك الفروع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل الدوريات الأمنية المُشاركة في تنفيذ الخُطط والترتيبات الأمنية ومُتابعة ما يقدم من خدمات لأُسر شهداء الواجب التابعين للإدارة واستخدام الميكنة الحديثة والتطور التقني والأرشفة الإلكترونية في نظام عمل الإدارة.

من جهته أوضح مدير الإدارة لِواء محمد فتح الله، بأن متابعة الأداء يضمن عمل أمني جاد ومسؤول يُسهم في تعزيز دور الإدارة، مؤكداً على ضرورة معالجة كافة المختنقات التي تواجه الأعضاء وعدم التراخي في سبيل ذلك لأي سبباً كان.