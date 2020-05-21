إدارة الدعم المركزي تُناقش الخطة الأمنية خلال عيد الفطر المُبارك

عُقِد اليوم الخميس، اجتماع ضم معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي للشؤون الأمنية ورؤساء المكاتب والفروع التابعة للإدارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة في العاصمة طرابلس، مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن مجابهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وناقش الاجتماع الخطة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تم التطرق إلى سُبل تعزيز دور منتسبي الدعم المركزي في تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم بالشكل المطلوب، والتطرق لبعض الضوابط لمعالجة أوجه التقصير في العمل من أجل تلافيها، خصوصا فيما يتعلق ببعض التجاوزات من قِبل المواطنين والتجار ممن لوحظ بشأنهم عدم التزامهم بتنفيذ قرار غلق محالهم وبالتالي مخالفتهم لقرار حظر التجول.

وأكد معاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية بأن كافة مكونات الإدارة مطلوب منها أن تتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها وأن يؤدي كافة منتسبيها دورهم بشكل تعاوني وبجهد جماعي منظم، منوها بأن المواطن يجب أن يحظى بالاحترام الكامل من منتسبي الادارة، في حين يتم التعامل مع أي مواطن مخالف أو متجاوز للقانون بموجب القوانين واللوائح والتعليمات المنصوص عليها. محتوى ذو صلة داخلية «الوفاق» تتوعد مختطفي الفتاة من الكريمية بالعقاب