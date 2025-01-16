«إدارة السدود» ترفع حالة التأهب استعداداً لهطول أمطار غزيرة

رفعت إدارة السدود بوزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، درجة التأهب استعدادا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على المناطق الشمالية الغربية للبلاد، وفقا للتحذيرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأكدت الإدارة، أن فرقها الميدانية ستتابع كميات المياه المتدفقة إلى السدود، لضمان جاهزيتها لاستقبال كميات الأمطار وضمان سلامتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

ودعت الإدارة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والسدود.

وكان نوه المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس على طول المنطقة الحدودية مع تونس من رأس_جدير إلى صبراتة ونالوت بالجبل الغربي مما يتسبب في جريان عدد من الأودية المحلية وتجمع للمياه داخل المناطق المنخفضة.

وعليه دعت وزارة الموارد المائية جميع المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق المتؤثرة والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب الاقتراب من تجمعات المياه في المناطق المنخفضة ،كما تدعوكم لتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الطرقات التي تشهد تجمعًا للمياه ومتابعة تحديثات الجهات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.