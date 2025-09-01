إدارة «الطاقات المتجددة» تزور معهد سبها للتقنية النفطية لتعزيز الاستدامة

نظمت إدارة الطاقات المتجددة وإزالة الكربون بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، زيارة ميدانية إلى معهد سبها للتقنية النفطية، بهدف تعزيز الاستدامة وتمكين حلول الطاقة المستقبلية وتنويع مصادرها.

وخلال اللقاء الذي عُقد على هامش الزيارة، تم تبادل الرؤى حول المشاريع المستقبلية في مجال الطاقات النظيفة ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى مناقشة حاجة القطاع للكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة.

كما أكد المسؤولون على سعي المؤسسة لترسيخ دورها الريادي في دعم الأهداف التنموية والاقتصادية الوطنية.

وتعكس هذه الزيارة التزام المؤسسة بدعم المؤسسات التعليمية والبحثية، وتؤكد أهمية قطاع النفط في دفع عجلة التنمية المستدامة، مع التركيز على الابتكار وتطوير الحلول التقنية التي تخدم البيئة والاقتصاد الوطني.