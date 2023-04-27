إدارة القضايا تُجنّب الدولة الليبية خسائر جديدة بالخارج

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بيان، فقد أحرز قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا بالدولة الليبية برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس إدارة القضايا رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج، نصراً جديدا، وذلك بكسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وكانت الشركة تطالب بتعويض قيمته تقدر بـ660,560,359.00 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، وتطالب بتعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم، وذلك بعد أن ادعت الشركة إخلال الجهات المتعاقدة معها (جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق) على تنفيذ 4 مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مباني سكنية، وعقود بنية تحتية في كل من زليتن وطرابلس والزاوية.

وبتاريخ 18 أبريل 2023م قضت هيئة التحكيم برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بالآتي: