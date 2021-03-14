إدارة القضايا تُجنّب الدولة الليبية خسائر جديدة بالخارج

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بيان اليوم الأحد، فقد تكللت جهود إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي بنجاحات جديدة في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ مليون جنيه مصري مجموع قيمة التعويضات التي يطالب بها أحد المواطنين المصريين عما يزعمه من أضرار مادية ومعنوية حاقت به جراء ما يدعيه من تعرضه للقبض والحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان متواجدا في ليبيا حتى عام 2013.

وقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في دعواه بجلسة يوم 28 يناير 2021 بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

كما جنبت أيضا الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 365 ألف جنيه مصري قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قِبل إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في المطالبة بالرسوم القضائية رقم 8342/2001، 2002 عن الدعوى رقم 15379/2001 حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن بالاستئناف المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بجلستها المنعقدة في تاريخ 17 يناير 2021 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشارت إدارة القضايا إلى أن هذان الحكمان قد أصبحا نهائيان وباتان بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليهما بالطريق المناسب دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.

ويؤكد هذا النجاح من جديد الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام، بحسب بيان إدارة القضايا.