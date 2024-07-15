إدارة النشاط المدرسي تنظم مسابقات إبداعية لأطفال درنة

نظمت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، وعلي مدي يومين مسابقات إبداعية متنوعة في مدينة درنة، ضمن خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2024/2023.

وتشمل المسابقات المذيع والخطيب والمؤذن والشاعر والراوي الصغير، بالإضافة إلى مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومعرض رسومات الأطفال.

وتهدف المسابقات إلى تنمية مهارات الأطفال في مجالات التعبير والتواصل، واكتشاف مواهبهم الفريدة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وشاركت في هذه الفعاليات رياض الأطفال وتلاميذ المدارس الذين تنافسوا على مستوى مناطقهم للوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى ليبيا.

كما تضمن معرض رسومات الأطفال عرض أكثر من مائة وخمسين لوحة فنية تشكيلية أبدعتها أنامل الأطفال والتلاميذ من مختلف البلديات.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لدعم الأنشطة المدرسية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، وصولاً إلى محطتها الأخيرة على مستوى البلاد.