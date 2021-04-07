إدارة «بايدن» تستأنف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين

أفادت وكالة “رويترز”، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت استئناف تقديم جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين التي جمدتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على الموضوع تأكيدها أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن استئناف تقديم حزمة من المساعدات الأمريكية إلى الفلسطينيين بقيمة نحو 150 مليون دولار.

وأوضحت مصادر الوكالة أن معظم هذه المساعدات سيدفع عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأشارت “رويترز” إلى أن الخارجية الأمريكية من المتوقع أن تُعلن رسميا عن هذا القرار اليوم الأربعاء، وذلك ضمن إطار جهود واشنطن الرامية إلى معالجة الأضرار التي لحقت بعلاقاتها مع الفلسطينيين في عهد ترامب.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على زيادة المساعدات للفلسطينيين بعد أن قطع الرئيس السابق دونالد ترامب جميع المساعدات تقريبا، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” في وقت سابق.

ومنذ توليه منصبه مع التعهد بإلغاء العديد من قرارات ترامب، خصصت الإدارة الأمريكية حوالي 100 مليون دولار للفلسطينيين، ولم يتم الإعلان إلا عن جزء صغير منها.