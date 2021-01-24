إدارة «بايدن» تُعلن تأييدها لاتفاقات التطبيع

أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي وللبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية.

جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض عقب تلقي سوليفان اتصالاً هاتفياً، أمس السبت، من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات.

وناقش الطرفان فرص تعزيز الشراكة بينهما خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك “البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب”، بحسب نص البيان.

وأكد المسؤول الأمريكي أيضاً “التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل”، موجهاً دعوة للشروع في “حوار استراتيجي بين واشنطن وتل أبيب في الأجل القريب، لبحث كل مسائل الأمن الإقليمي عن كثب”.

يُشار إلى أن هذه المحادثة تعد الأولى بين إسرائيل وإدارة بايدن الجديدة.