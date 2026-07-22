إدارة ترامب تتجه لإعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا وتُخصص 41 مليون دولار للمشروع

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس ببدء المضي قدماً في خطط إعادة الفتح المحتملة للسفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس، مع اقتراح تخصيص نحو 41 مليون دولار لاستعادة التواجد الدبلوماسي الرسمي للولايات المتحدة بعد إغلاق دام زهاء 14 عاماً.

وبحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أوضحت وزارة الخارجية في إخطار رسمي أُرسل إلى المشرّعين أن هذه الميزانية مخصصة لتغطية “مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية المرتبطة بخطط الاستئناف التدريجي للعمليات السفارية في ليبيا”.

تعزيز الأمن القومي ومواجهة النفوذ الروسي

وأكدت الخارجية الأمريكية في مذكّرتها للكونغرس أن الخطوة تعتبر “ضرورية لتعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي”، مشيرة إلى أهمية الوجود المباشر لمنع القوى المنافسة من الانفراد بالنفوذ في المنطقة.

وجاء في نص الإخطار: يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على مشاركتها الفاعلة في المناطق التي يعمل فيها المنافسون والخصوم على توسيع نفوذهم بشكل نشط. إن موقع ليبيا الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، ودورها في أسواق الطاقة الإقليمية وتدفقات الهجرة، يجعلها عنصرًا حيويًا للمصالح الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن عدم الاستقرار في ليبيا استقطب تدخلاً متزايداً من قوى منافسة، ولا سيما روسيا، مما يشكل تهديداً لأهداف واشنطن وحلفائها في شمال إفريقيا.

خطوات سابقة وتحركات دبلوماسية

توسيع المقر المؤقت: تُستخدم الأموال الجديدة لتوسيع نطاق الترتيبات الأمنية في مكتب تابع للبعثة في طرابلس، يُستخدم حالياً لاستضافة الزيارات القليلة والمؤقتة للدبلوماسيين، تمهيداً لترسيخ حضور دائم.

تُستخدم الأموال الجديدة لتوسيع نطاق الترتيبات الأمنية في مكتب تابع للبعثة في طرابلس، يُستخدم حالياً لاستضافة الزيارات القليلة والمؤقتة للدبلوماسيين، تمهيداً لترسيخ حضور دائم. إغلاق طال أماده: كانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في طرابلس خلال يوليو 2014 إثر تصاعد الاقتتال المسلح في العاصمة، ومنذ ذلك الحين يُدار الملف الدبلوماسي الليبي عبر طاقم يعمل من تونس والجمهورية المالطية.

كانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في طرابلس خلال يوليو 2014 إثر تصاعد الاقتتال المسلح في العاصمة، ومنذ ذلك الحين يُدار الملف الدبلوماسي الليبي عبر طاقم يعمل من تونس والجمهورية المالطية. لقاءات رفيعة المستوى: شهدت الفترة الأخيرة لقاءات جمعت مسؤولي الإدارة الأمريكية من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس بوفود وممثلين عن الأطراف الليبية في الشرق والغرب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أمريكي شامل لتعزيز التواجد الدبلوماسي المباشر في مناطق النزاعات والتحولات السياسية، بالتوازي مع خطوات مماثلة اتخذتها واشنطن لإعادة فتح سفارتها في كراكاس (فنزويلا) وجهود لبحث إعادة فتح السفارة في دمشق (سوريا).