إدارة ترامب تتراجع.. توقف احتجاز فئات من المهاجرين في القطاعات الحيوية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت تعليمات جديدة لهيئة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بوقف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات الزراعة والفنادق والمطاعم.

وجاء في نص الأمر، الذي تسلمته المكاتب الإقليمية للهيئة، تعليق جميع التحقيقات والعمليات التي تؤثر على الوظائف في هذه القطاعات، مع استمرار التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وتهريب المخدرات.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس مخاوف داخل الإدارة من أن الحملة الصارمة على الهجرة غير الشرعية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، لا سيما القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.

وكان ترامب دعا منذ توليه الرئاسة في يناير إلى تنفيذ سياسة هجرة أكثر صرامة، مهدداً بأكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، لكن التطورات الأخيرة تظهر توازناً بين فرض النظام وحماية القطاعات الاقتصادية الحيوية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن أمريكية عدة، أبرزها لوس أنجلوس، احتجاجات واسعة ضد سياسات الهجرة لإدارة ترامب، مما دفعه إلى نشر الحرس الوطني في الولاية.