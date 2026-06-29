إدارة ذكية للحدود.. الحكومة توحّد إجراءات «دخول الأجانب»

أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون تعميماً يقضي بإطلاق المرحلة الثانية والبدء الرسمي في تفعيل العمل بمنظومتي “وافد” و”E-VISA LIBYA”، باعتبارهما المنصة الوطنية المعتمدة لإدارة التأشيرات الإلكترونية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.



وأوضح محمد بن غلبون أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مسار التحول الرقمي، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تبسيط إجراءات منح التأشيرات الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والأمني، وتنظيم حركة دخول الأجانب عبر المنافذ المختلفة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبحسب التعميم، فإن المنظومتين تمثلان ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة التأشيرات وتنظيم إجراءات دخول وإقامة الأجانب، بما يواكب التوجه الحكومي نحو تحديث الخدمات العامة والاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

وشدد التعميم على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ذات العلاقة بالعمل حصراً عبر منظومتي “وافد” و”E-VISA LIBYA”، مع استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين وتحقيق الأهداف المرجوة منهما.

وأشار التعميم إلى أن التطبيق الكامل للمنظومتين من شأنه تعزيز حوكمة البيانات، وتطوير منظومة إدارة دخول الأجانب إلى ليبيا، وتحسين كفاءة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة بما يدعم الجوانب الإدارية والأمنية والتنظيمية.