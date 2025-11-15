إدارة رياض الأطفال تبحث تطوير البرامج التعليمية واستحداث رياض جديدة

عقد مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، علي عثمان، اجتماعًا مع مديري مكتبَي رياض الأطفال بمراقبتَي التعليم في مسلاتة والعواتة، بحضور رئيس قسم المتابعة وشؤون المعلمين بالإدارة.

وناقش الاجتماع آلية استحداث رياض أطفال جديدة في المناطق التابعة للمراقبتين، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه سير العملية التربوية، وعلى رأسها سد العجز داخل الرياض لضمان استمرارية العمل التربوي وفق المعايير المعتمدة.

كما تطرّق المجتمعون إلى بحث سبل تطوير البرامج التدريبية الموجهة للكوادر التربوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز جودة العملية التعليمية داخل رياض الأطفال.

وأكد الحاضرون ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توفير بيئة تربوية آمنة ومحفّزة للأطفال، وتحقيق تطلعات الوزارة في الارتقاء بقطاع رياض الأطفال.