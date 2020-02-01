إدارة مطار بنينا الدولي تتخذ إجراءات وقائية لرصد فيروس «كورونا»

اللجنة جهزت مركزا للحجر الصحي لإجراء الفحص الطبي الوقائي. [أرشيف/إنترنت]

اتخذت إدارة مطار بنينا الدولي، إجراءات وقائية بمجرد وصول معلومات حول وجود حالات مصابة بفيروس “كورونا” الجديد في بعض الدول العربية، وفق ما أكد مدير أمن مطار بنينا الدولي جلال هويدي.

ونفى هويدي في تصريحات صحفية، تسجيل أي حالة مصابة بفيروس “كورونا” حتى الآن، منوهاً باتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية تحسبا لانتقال العدوى عبر الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تُؤثر في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

و أضاف هويدي أن اللجنة جهزت مركزا للحجر الصحي، لإجراء الفحص الطبي الوقائي، مشيرا إلى استخدام جهاز المسح الضوئي الحراري لتسهيل قياس درجة حرارة المسافرين.