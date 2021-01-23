إدارة مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، عن تمكن أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بحوالي 76270 قرص.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بعد ورود معلومات مصدرية للمكتب مفادها دخول كمية كبيرة من الأقراص يشتبه في كونها مخدرة من دولة تركيا إلى دولة ليبيا، وعلى الفور قام أعضاء المكتب بالتحري وجمع المعلومات للتأكد من صحة المعلومة للضبط التشكيل العصابي الذي يقوم بجلب هذه الأقراص.

وتم ضبط أحد أفراد التشكيل وبحوزته “300 قرص”، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يتحصل عليها من شخص ثاني وتم ضبطه أيضاً وبحوزته عدد “3630 قرص” من نفس النوع، وبالتحقيق معه اعترف بمصدر هذه الأقراص وتم ضبط المصدر وبحوزته كمية تقدر بحوالي 76270 قرص.

هذا ومازالت التحقيقات جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى النيابة.