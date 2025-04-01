إدارة «نتنياهو» تطالبه بآلاف الدولارات.. مفاجأة صادمة لجندي «قدمه مبتورة»

فوجئ جندي إسرائيلي “قدمه مبتورة” جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بطلب إدارة رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” دفع آلاف الدولارات كتكاليف لعلاجه!

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، “طالبت إسرائيل الجندي يوناتان بن حمو، بدفع مبلغ 16.500 دولار، لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وبحسب المعلومات فالجيش ووزارة الدفاع لم يتحملوا التكاليف المتعلقة بعلاجه في الخارج، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة لوالدته وتعويض فقدان الدخل أثناء مساعدتها له، بل مولت الرحلة عن طريق تبرعات يهود أمريكيين”.

وبحسب الوسائل الإعلامية، “مكث “بن حمو” في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تقارب الشهرين، وعندما عاد إلى إسرائيل اكتشف أن غيابه أدى إلى نقص في رصيد إجازاته بمقدار 58 يوما، وعلى الرغم من أن إدارته كانت على علم بسفره لتلقي العلاج، فإنها طالبته بدفع مبلغ 60,000 شيكل (حوالي 16,500 دولار) تعويضا عن الأيام التي غاب فيها، كما تم تجميد راتبه العسكري حتى يتم تسوية المسألة”.

هذا “وفقد الجندي الإسرائيلي يوناتان بن حمو قدمه، في نوفمبر 2023، إثر إصابة مركبته بقذيفة أثناء العمليات العسكرية في غزة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امتدح “بن حمو”، في خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي العام الماضي.