إدانات أممية وأمريكية وبريطانية لحادثة مقتل مهاجرين على شواطئ صبراتة

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية حادثة صبراتة والتي راح ضحيتها 15 مهاجرا غير نظامي، وجدت جثثهم على شواطئ المدينة.

ودعت البعثة الأممية السلطات المحلية في ليبيا إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف، وضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة، موضحة أن هذا حادثة صبراتة هي تذكير بوجود ضعف في نظام حماية المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.

وأشارت البعثة الأممية أن لانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات التهريب والشبكات الإجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة.

وفي سياق متصل، دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا السلطات المحلية إلى تحقيق سريع في هذا الهجوم المروع، وضرورة محاكمة المجرمين المتورطين، إلى جانب تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد.

من جانبها، أدانت السفيرة البريطانية لدي ليبيا كارولين هورندال، حادثة مقتل وحرق المهارجين غير النظاميين، مؤكدة على ضرورة تفكيك الشبكات التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء.