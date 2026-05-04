إدانات دولية واسعة لاغتيال «مسؤول تنموي» في اليمن

أدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، حادثة اغتيال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن وسام قايد، وذلك عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت مصادر محلية يمنية بأن أجهزة الأمن عثرت على جثة وسام قايد داخل سيارته في منطقة الحسوة جنوب عدن، بعد ساعات من اختطافه صباح اليوم ذاته، في واقعة أثارت موجة إدانات دولية واسعة ومطالبات بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه في بيان إن اغتيال قايد يمثل صدمة كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الكوادر الإدارية الفاعلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعمل على تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية لصالح ملايين اليمنيين، داعيًا إلى تقديم الجناة للعدالة.

كما دعت السفارة الأمريكية إلى فتح تحقيق شامل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن عدن يجب أن تكون بيئة آمنة للمواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية لممارسة حياتهم اليومية.

من جانبها، أعربت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف عن صدمتها من الجريمة، مشيرة إلى الدور الذي كان يؤديه قايد في دعم إيصال المساعدات الإنسانية، ومشددة على ضرورة محاسبة المتورطين.

وفي السياق ذاته، وصف السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر الحادثة بأنها جريمة شنيعة، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل، فيما أدانت السفيرة الفرنسية كاترين كمون الجريمة، داعية إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مع التأكيد على دعم جهود السلطات اليمنية في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد عمليات الاغتيال في مدينة عدن خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات رسمية بتشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة في ملاحقة الجماعات المسلحة.

ويُعد وسام قايد من الكفاءات الإدارية العاملة في قطاع التنمية، حيث حصل على درجة الماجستير في الصراع والأمن والتنمية من جامعة برمنغهام، كما أسس في عام 2005 وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، قبل أن يتولى مناصب قيادية في الصندوق الاجتماعي للتنمية وصولًا إلى منصب المدير التنفيذي.