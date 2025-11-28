إدانات عربية واسعة للتوغل الإسرائيلي في سوريا

أثارت الغارة الإسرائيلية فجر اليوم على بلدة بيت جن جنوب سوريا إدانات عربية وفلسطينية وإقليمية واسعة، بعد أن أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونزوح واسع للسكان.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية التوغل الإسرائيلي في ريف دمشق، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا. كما دان الأردن العملية، واعتبرها “انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي”. وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على وحدة سوريا وسيادتها ودعا إلى دعم إعادة تعافي البلاد.

واعتبرت حركة حماس أن الهجوم الإسرائيلي على بيت جن “انتهاك للسيادة السورية واستمرار للسياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الدول العربية الشقيقة”.

كما أدانت لجان المقاومة الفلسطينية العملية، ووصفتها بأنها “تعكس خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعوب العربية دون تمييز”، داعية إلى توحيد الجهود والمواقف دفاعاً عن الشعوب العربية، ومشيدة بتصدي أهالي البلدة للهجوم ورفضهم لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة التوغل والقصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على ريف دمشق في سوريا، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وقالت الخارجية الكويتية إن هذه “الاعتداءات الإجرامية” تمثل امتداداً لـ”النهج الإسرائيلي المزعزع لأمن واستقرار المنطقة”، مشيرة إلى أنها تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد.

وأكدت الكويت أن القصف يشكل “انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا” ويتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت أفادت المصادر الإعلامية السورية أن الغارات أسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 25 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالات حرجة، فيما نزح عدد كبير من السكان إلى القرى المجاورة.

وبدأ الأهالي بتشييع جثامين الضحايا، بينهم 6 شهداء من عائلة واحدة، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البلدة.

وأدانت وزارة الخارجية السورية “الاعتداء الإجرامي” واعتبرته “جريمة حرب مكتملة الأركان”، مؤكدة أن القصف استهدف المدنيين بشكل متعمد وتسبب بحركة نزوح واسعة نتيجة استمرار القصف الهمجي على منازل السكان الآمنين.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفوض مجلسها التنفيذي بمراجعة قرار تعليق حقوق سوريا

فوض مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقد في لاهاي، المجلس التنفيذي للمنظمة بمراجعة قرار تعليق حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية داخل المنظمة.

وجاء القرار استنادًا إلى مسودة قدمتها سوريا بالتعاون مع بعثة قطر وبرعاية 45 دولة، وتم اعتماده بتوافق الدول الأعضاء دون الحاجة للتصويت.

وكانت حقوق سوريا قد تم تعليقها في المنظمة قبل عدة سنوات على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع السوري، وهو ما نفته دمشق مرارًا.

ويأتي التفويض الأخير للمجلس التنفيذي كخطوة لإعادة تقييم هذا القرار، ويشير إلى مسعى دولي لإعادة دمج سوريا تدريجيًا في أعمال المنظمة ومناقشاتها، بما يعكس تغيرًا في المناخ الدبلوماسي حول ملف الأسلحة الكيميائية السوري.

سوريا في ذكرى “ردع العدوان”: مظاهرات حاشدة دعماً لوحدة البلاد وتضامناً مع بيت جن

شهدت مدن سورية عدة مظاهرات حاشدة اليوم دعماً للدولة السورية ورفضاً للتقسيم، وذلك في الذكرى الأولى لبدء عملية “ردع العدوان”، التي توجت بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وجاءت المظاهرات متزامنة مع الهجوم الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، الذي أودى بحياة 13 شخصاً.

وطالب الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق أمس الخميس، بوحدة وطنية في هذه “المرحلة التاريخية”، مؤكداً أن العديد من المطالب الشعبية “محقة”، وشدد على أن “الوحدة الوطنية تشكّل ركناً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه”، داعياً إلى إنهاء حالة الانقسام التي زُرعت في نفوس السوريين لأكثر من ستين عاماً.

وشهدت العاصمة دمشق مظاهرة كبيرة في الجامع الأموي الكبير إحياءً للذكرى وتأكيداً على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، مع التعبير عن الدعم للحكومة السورية واستنكار الهجوم الإسرائيلي على بيت جن، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمظاهرات في حي الميدان بالعاصمة، وفي حمص.

وفي مدينة اللاذقية، خرجت مسيرات حاشدة في حي الصليبة، رافعين أعلاماً ولافتات، وسط هتافات أبرزها: “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”.

وتحولت المسيرات إلى سلسلة بشرية طويلة في الشوارع الرئيسية، مع إشعال المشاركين لهواتفهم المحمولة ورفعها في الهواء في مشهد وصف بالأضخم منذ سنوات داخل المدينة.

ويحيي السوريون ذكرى انطلاق المعركة التي بدأت فجر 27 نوفمبر 2024 من غربي حلب وريف إدلب، والتي شكلت نقطة تحول حاسمة أدت إلى سقوط نظام الأسد بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم.