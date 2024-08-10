إدانات عربية ودولية لقصف إسرائيل مدرسة «التابعين» في غزة

دانت دول عربية ودولية قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة فجر السبت، والذي أدى إلى مقتل 125 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات.

دانت روسيا القصف الإسرائيلي، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تشعر بصدمة شديدة بسبب الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة “التابعين” في قطاع غزة.

وأضافت زاخاروفا في تعليقها: “وفقا للمعلومات الواردة، في صباح يوم 10 أغسطس، شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما صاروخيا على مدرسة التابعين في مدينة غزة. خلال الغارة الجوية، كان هناك أكثر من ألفي لاجئ في المدرسة. وتفيد مصادر فلسطينية بأن الهجوم خلف أكثر من 100 قتيل وهناك عشرات الجرحى المحاصرين تحت أنقاض المبنى المدمر. يوجد الكثير من الأطفال والنساء بين الضحايا. موسكو مصدومة بشدة مما حدث. ونعرب عن خالص تعازينا لأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة “العدوان الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة “التابعين” واعتبر “هذا الهجوم الوحشي مثالا واضحا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية في الوقت نفسه”.

وقال كنعاني “إن الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العامين، تواجه مرة أخرى اختبارا أخلاقيا وإنسانيا ومسؤولية دولية، ويجب محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري، أي مسؤولي الكيان السفاح، على ارتكاب جرائم وفظائع واسعة النطاق”.

كما استنكرت مصر “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت “بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل”.

من جهتها، ودانت قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة “التابعين” وعدته “مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي “2601”.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت “مطالبة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية”.

ودان لبنان بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة “التابعين” شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “إن القصف العشوائي الممنهج لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل الأطفال والمدنيين دليل واضح على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة في بيان “إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وأضاف: “إن هذا الاستهداف الذي يأتي، في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها”.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة”.

وقالت الخارجية “أكدت المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات”.

فيما قالت وزارة الخارجية العراقية إن “هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتظهر تجاهل الكيان الإسرائيلي للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة”.

وأكدت على “ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفا حازما وموحدا لإيقاف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة”.

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها الجيش الإسرائيلي في مدرسة “التابعين”.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط وصفه للمجزرة “بالعمل الجبان الذي يمثل سُبة في جبين جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

فيما قالت مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في المدرسة تلو الأخرى بغزة”.

وأضافت ألبانيزي أن “إسرائيل تبيد الفلسطينيين في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط عدم اكتراث كل “الأمم المتحضرة””.

وصباح اليوم السبت، أفاد مراسلنا بمقتل 125 فلسطينيا وإصابة العشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة بحي الدرج وسط غزة خلال صلاة الفجر، في حصيلة محدثة غير نهائية للضحايا.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه “استهدف مخربين عملوا من داخل مدرسة استخدمت كمأوى للمدنيين”.

المصدر: “اليوم السابع”+”RT”

إقرأ المزيد

مراسلنا: مقتل 125 فلسطينيا بالقصف الإسرائيلي على مدرسة “التابعين” بمدينة غزة في حصيلة غير نهائية