إدانة أفراد جماعة مسلحة في الخمس بجرائم مخدرات وقتل مأمور أمن

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد ثمانية أفراد من جماعة مسلحة في مدينة الخمس، لارتكابهم جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحيازة أسلحة متوسطة وخفيفة، وتعريض السلامة العامة للخطر، وذلك عقب إطلاقهم أعيرة نارية باتجاه عناصر مديرية أمن الخمس أثناء محاولة القبض على أحدهم، ما أدى إلى وفاة مأمور إدارة المهام الخاصة محمد عبد الله الدهماني أثناء أداء واجبه

بحسب بيان مكتب النائب العام، قضت محكمة استئناف الخمس بإدانتهم، فحكمت على الأول بالسجن ثلاثين سنة وغرامة قدرها ستة آلاف دينار، وعلى الثاني والرابع والخامس بالسجن أربع عشرة سنة، وعلى الثالث بالسجن خمس عشرة سنة، فيما حُكم على السادس والسابع والثامن بالحبس سنة واحدة وتغريم كل منهم ستة آلاف دينار.

وتشهد مدينة الخُمس نشاطاً لعدد من الجماعات المسلحة التي تشكلت عقب سقوط نظام القذافي، وتنشط هذه الجماعات في التهريب والاتجار غير المشروع، وتتنافس فيما بينها على النفوذ، مما يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.