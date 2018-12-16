إدانة أممية للاعتداء على أسرة صلاح المرغني

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء على أسرة صلاح المرغني مؤخراً.

حيث جاء في منشور للبعثة أنها تدين الاعتداء على أسرة صلاح المرغني مما أدى إلى مقتل زوجته وإصابته أمام أطفالهما.

وأكدت البعثة على ضرورة أن تنتهي عمليات القتل خارج القانون على غرار العصابات والإخفاء القسري في طرابلس الكبرى.

كما أكدت البعثة الأممية أنه يجب تقديم الجناة للعدالة فهذه جرائم تنتهك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.‬

وكانت «عين ليبيا» قد نشرت فيما سبق خبراً يُفيد بالاعتداء على آمر كتيبة الفرسان صلاح المرغني مما آدى إلى إصابته بثلاث طلقات ودخوله للعناية الفائقة في مستشفى معيتيقة، كما تعرضت زوجته لضربات أدت إلى مقتلها على أيدي مجهولين أقتحموا منزل صلاح المرغني فجر السبت.