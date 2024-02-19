إدانة بريطانية أوروبية للهجمات على السفن في البحر الأحمر

أدانت كل من بريطانيا والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك اليوم، الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله اليمينة (الحوثيين) على السفن التجارية في البحر الأحمر.

و نقلت رويترز عن متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قولها في بيان سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “نددا بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر”.

وأضاف البيان أن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف في إسرائيل وغزة.

وقالت المتحدثة إن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.