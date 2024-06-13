إدانة ثلاثة أشخاص بجرم تنسيق عمليات هجرة غير شرعية

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية، ضد ثلاثة متهمين تعمَّدوا تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الليبية، من خلال منظَّمة ارتبطت مع شبكات أخرى تمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البر والبحر.

وذكر مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية، مساء الاربعاء ، أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، وأنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وعقوبة السجن مدة خمس سنوات على المحكوم عليهما الثاني والثالث، ومصادرة وسائل النقل التي استعملاها في نقل المهاجرين غير الشرعيين.

في سياق متصل، أحبطت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عملية هجرة غير شرعية قُبالة شاطئ زريق غرب مدينة مصراتة.

وأوضح مدير الإدارة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن وحدة المهام البحرية التابعة لإدارة المهام الخاصة، ضبطت 49 مهاجراً غير قانوني، ينحدرون من دول أثيوبيا وبنغلاديش والسودان، كانوا على متن قارب في عرض البحر على بُعد 3 كيلو متر من شاطئ البحر.